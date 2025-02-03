外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.63%，報18.9545元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/南非蘭特上漲0.303點漲幅達1.63%，暫報18.9545點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.50%
- 近 1 週：+1.46%
- 近 3 月：+5.78%
- 近 6 月：+2.06%
- 今年以來：-0.58%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.71，本日上漲1.15%
- 美元/泰銖相關性0.67，本日上漲0.8%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲1.29%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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