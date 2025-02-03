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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.63%，報18.9545元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/南非蘭特上漲0.303點漲幅達1.63%，暫報18.9545點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.50%
  • 近 1 週：+1.46%
  • 近 3 月：+5.78%
  • 近 6 月：+2.06%
  • 今年以來：-0.58%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.71，本日上漲1.15%
  • 美元/泰銖相關性0.67，本日上漲0.8%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日上漲1.29%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.70，本日上漲1.45%
  • 紐元/美元相關性-0.67，本日上漲1.72%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日上漲1.17%

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美元/南非蘭特18.93331.51%
泰銖/美元0.029351-0.68%
澳元/美元0.6138-1.18%
紐元/美元0.5555-1.44%
歐元/美元1.0226-1.31%

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