外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.15%，報11.4472元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/挪威克朗上漲0.13點漲幅達1.15%，暫報11.4472點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.48%
- 近 1 週：+1.29%
- 近 3 月：+2.64%
- 近 6 月：+3.58%
- 今年以來：-0.28%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.57%
- 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.3%
- 美元/加幣相關性0.74，本日上漲1.47%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
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