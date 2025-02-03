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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.15%，報11.4472元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/挪威克朗上漲0.13點漲幅達1.15%，暫報11.4472點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.48%
  • 近 1 週：+1.29%
  • 近 3 月：+2.64%
  • 近 6 月：+3.58%
  • 今年以來：-0.28%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.57%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲1.3%
  • 美元/加幣相關性0.74，本日上漲1.47%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.84，本日上漲1.69%
  • 澳元/美元相關性-0.82，本日上漲1.45%
  • 歐元/美元相關性-0.78，本日上漲1.17%

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加幣/美元0.6796-1.25%
紐元/美元0.5555-1.44%
澳元/美元0.6137-1.19%
歐元/美元1.0226-1.31%

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