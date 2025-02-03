外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.59%，報0.9381元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，歐元/瑞郎下跌0.0056點跌幅達0.59%，暫報0.9381點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.78%
- 近 1 週：-0.70%
- 近 3 月：+0.14%
- 近 6 月：+0.89%
- 今年以來：+0.47%
歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.57，本日下跌1.29%
- 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日下跌0.56%
- 美元/挪威克朗相關性-0.51，本日下跌1.14%
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