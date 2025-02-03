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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/瑞郎(EURCHF) 大跌0.59%，報0.9381元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，歐元/瑞郎下跌0.0056點跌幅達0.59%，暫報0.9381點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.78%
  • 近 1 週：-0.70%
  • 近 3 月：+0.14%
  • 近 6 月：+0.89%
  • 今年以來：+0.47%

歐元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.56，本日下跌1.16%
  • 紐元/美元相關性0.50，本日下跌1.69%
  • 澳元/美元相關性0.48，本日下跌1.45%

歐元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.57，本日下跌1.29%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.52，本日下跌0.56%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.51，本日下跌1.14%

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歐元/瑞郎0.9392-0.48%
歐元/美元1.0223-1.34%
紐元/美元0.5555-1.44%
澳元/美元0.6136-1.21%

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