外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.0294元
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 14:20
截至台北時間04日14:20，歐元/美元下跌0.005點跌幅達0.48%，暫報1.0294點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.35%
- 近 1 週：-1.40%
- 近 3 月：-4.52%
- 近 6 月：-5.17%
- 今年以來：-0.11%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.13%
- 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.24%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.59%
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