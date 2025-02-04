search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.48%，報1.0294元

鉅亨網新聞中心 2025-02-04 14:20


截至台北時間04日14:20，歐元/美元下跌0.005點跌幅達0.48%，暫報1.0294點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.35%
  • 近 1 週：-1.40%
  • 近 3 月：-4.52%
  • 近 6 月：-5.17%
  • 今年以來：-0.11%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.84，本日下跌0.45%
  • 紐元/美元相關性0.80，本日下跌0.69%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌0.55%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.13%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.24%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.85，本日下跌0.59%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/美元1.0307-0.36%
英鎊/美元1.2411-0.30%
紐元/美元0.5601-0.48%
澳元/美元0.6199-0.34%

延伸閱讀


Empty