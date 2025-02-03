外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲1.45%，報1.4735元
鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10
截至台北時間03日14:10，美元/加幣上漲0.0211點漲幅達1.45%，暫報1.4735點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.86%
- 近 1 週：+1.27%
- 近 3 月：+4.11%
- 近 6 月：+4.70%
- 今年以來：+0.97%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲1.14%
- 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.55%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲1.29%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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