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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲1.45%，報1.4735元

鉅亨網新聞中心 2025-02-03 14:10


截至台北時間03日14:10，美元/加幣上漲0.0211點漲幅達1.45%，暫報1.4735點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.86%
  • 近 1 週：+1.27%
  • 近 3 月：+4.11%
  • 近 6 月：+4.70%
  • 今年以來：+0.97%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日上漲1.14%
  • 美元/新加坡幣相關性0.73，本日上漲0.55%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲1.29%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日上漲1.69%
  • 澳元/美元相關性-0.77，本日上漲1.45%
  • 歐元/美元相關性-0.69，本日上漲1.16%

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美元/加幣1.47091.27%
紐元/美元0.5553-1.47%
澳元/美元0.6139-1.16%
歐元/美元1.0219-1.38%

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