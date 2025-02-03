川普政策牽動 1月我消費信心降至8個月低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 12:32

‌



國立中央大學台灣經濟發展研究中心今 (3) 日公布 1 月消費者信心指數 (CCI) 為 72.54 點，較上月下滑 2.07 點，並創去年 6 月以來低點，其中，六項調查指標均下滑，顯示美國總統川普上任後，市場對後市不確定性的反映。

台經中心執行長吳大任表示，川普談關稅政策時數次提到台灣晶片，不排除未來幾個月，台股信心都不會太好。

‌



本次調查中，下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，來到 37.25 點，月減 3.98 點，創去年 7 月以來低點，反映春節期間物價循例加價情形，其次為「未來半年投資股票時機」50.53 點，月減 2.46 點，也創去年 5 月以來新低。

「未來半年就業機會」調查為 75.61 點，月減 2.02 點；「未來半年家庭經濟狀況」82.54 點，月減 1.88 點；「未來半年國內經濟景氣」為 86.84 點，月減 1.86 點。

而下降幅度最少的指標為「未來半年購買耐久性財」，調查為 102.49 點，月減 0.17 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標上，調查結果 99.97 點，略較上月回升 0.13 點。