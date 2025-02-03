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川普關稅政策恐劍指台積電？內資法人群這樣解讀

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 10:26

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法人看好，台積電有能力化解關稅政策壓力。(鉅亨網資料照)

美國總統川普表態針對半導體和晶片等方向擬提高關稅，更直指全球有 98% 的晶片在台灣，市場憂心，美國加收關稅政策恐劍指台灣，元大投顧今 (3) 日表示，台積電海外積極布局，可望化解關稅帶來的壓力。

元大投顧分析，川普將關稅範圍逐步擴大，雖台積電直接、間接銷美獲利比重高，但台積電先進製程成品具轉嫁成本能力，短期影響有待觀察。


此外，台積電於美國、日本等地區皆有廠房，亞利桑那州廠預計今年上半年量產，可望化解關稅帶來的壓力，隨著 CoWoS 產能提升滿足 AI 需求，正向看待營運發展。

德信證券則提到，美國政府應不會真的課徵半導體關稅，原因在於，最後仍將轉嫁到終端消費價格上，但可能會以各種名目，來施壓台積電到美國設廠，所幸以台積電完全掌握關鍵先進製程的地位來看，關稅議題不至於影響其長期投資價值。

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