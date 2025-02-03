川普關稅政策恐劍指台積電？內資法人群這樣解讀

美國總統川普表態針對半導體和晶片等方向擬提高關稅，更直指全球有 98% 的晶片在台灣，市場憂心，美國加收關稅政策恐劍指台灣，元大投顧今 (3) 日表示，台積電海外積極布局，可望化解關稅帶來的壓力。

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德信證券則提到，美國政府應不會真的課徵半導體關稅，原因在於，最後仍將轉嫁到終端消費價格上，但可能會以各種名目，來施壓台積電到美國設廠，所幸以台積電完全掌握關鍵先進製程的地位來看，關稅議題不至於影響其長期投資價值。