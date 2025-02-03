〈證交所新春團拜〉台股重摔受2因素干擾 林修銘信心喊話：台灣AI供應鏈具韌性

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-03 11:05

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台股開紅盤行情失靈，今 (3) 日開盤一度暴跌超過千點，證交所董事長林修銘指出，美股相關指數受到 DeepSeek 及川普加徵關稅等議題衝擊，台股開市後也有所反應，林修銘認為，即便 AI 產業發展模式引發市場高度討論，但方向仍未改變，台灣供應鏈具備競爭力及韌性，若是 AI 應用普及化，台灣產業反而有機會受益，對於未來展望仍具信心。

證交所今天上午舉行新春團拜記者會，林修銘會後受訪時談及國際市場狀況，他指出，經過 9 天春節假期，市場累積了不少消息，特別是美股方面，那斯達克與費城半導體指數出現劇烈的變化，主要因 DeepSeek 帶來的衝擊，AI 產業也出現另一種思維的變化。

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林修銘表示，過去是比較封閉式的邏輯思考，現在轉向開放式的思考，特別是在成本與效率方面產生巨大的差異。因此，國際市場對 AI 產業的發展模型進行了廣泛的討論，DeepSeek-R1 模型到底是如何形成，以及智慧財產、資安等議題。

林修銘說，雖然台股開紅盤反應上周國際市場的跌勢，不過，美國 AI 相關個股在 1 月 27 日之後幾天已經開始反彈。其中，攸關大盤走勢的台積電 ADR，一度重挫約 13%，隨後跌幅逐漸收斂至 6% 左右，顯示市場仍在消化相關消息的波動。

媒體問及，是否對台股今年表現仍有信心？林修銘表示，去年 AI 風潮帶動股市繳出亮麗成績單，市場關注今年 AI 產業的變化將如何影響台灣股市。事實上，可觀察到國際科技巨擘持續大規模投資 AI 領域，包括 Meta、Google 等，DeepSeek 的出現，也確立了 AI 應用方向，基本上是不變的，現在只是在方法論上引起討論，而台灣擁有 AI 供應鏈，若是低成本 AI 模型推進，有可能讓相關應用普及化，產業反而有望受益。

他進一步指出，以台灣半導體產業為例，現今已廣泛應用於生活各領域，包括智慧型手機供應鏈、IC 設計等產業，台灣半導體都扮演著重要地位。台灣在 AI 半導體供應鏈上擁有十足的實力，無論 AI 產業如何發展，我們會持續觀察對產業的影響，對未來發展深具信心。

美國總統川普拍板針對中國、加拿大、墨西哥加徵關稅，談及關稅政策對台灣產業的影響，林修銘說，根據證交所調查，台灣上市公司 2024 年總營收接近 44 兆元，其中，自中國出口至美國的部分約占 5%，2024 年占比較 2023 年略有下降，墨西哥、加拿大出口至美國比重約 1-2%，產業則以電子業為主，後續會持續觀察關稅政策對產業的影響。

林修銘表示，川普關稅政策目的就是希望台灣產業能夠赴美設廠，事實上，台積電已在美國、日本、歐洲等地設廠，台灣產業比我們想像的更有韌性，並展現多元的生產，且台灣所產生的高階產品，也具有無可取代的特性，並非一般關稅可比擬的。