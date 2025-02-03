關稅戰台灣被點名 蛇年紅盤日崩跌千點 法人：投資人繫好安全帶
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 10:14
台股春節休市期間，因中國 AI 公司 DeepSeek 橫空出世對美國大型科技股造成利空襲擊，再加上川普祭出新一波加稅措施，造成今 (3) 日台股蛇年開紅盤日直接崩跌超過 1000 點，統一投顧不諱言，台灣未來也有可能被課關稅，投資人宜繫好安全帶。
今日是台股蛇年第一個交易日，紅盤日直接回測 22500-23000 的半年線和季線關卡，多方格局遭受破壞。
由於 DeepSeek 黑天鵝竄出，造成年節期間輝達等晶片股下跌，加上川普對加拿大、墨西哥各加徵 25% 關稅、中國也加徵 10%，並引發加墨兩國也以關稅反擊，金融市場的壓力重。
市場憂心，川普在對加墨中加稅之際，還點名到台灣做了美國 98% 晶片生意。
統一投顧不諱言，台灣未來有可能被課關稅。
護國神山台積電 (2330-TW) 受到輝達股價重挫與川普晶片關稅利空影響，今日股價跌逾半根停板，最低來到 1065 元，連袂使千金電子股跌停，包括信驊 (5274-TW)、緯穎 (6669-TW)、弘塑 (3131-TW)、AES-KY(6781-TW) 等。
而從大盤量價結構來看，龍年下半年以來，指數不斷進行季線和半年線反覆測試，各條短中長期均線密集糾結一起，暫難脫盤整格局。
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