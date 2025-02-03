關稅戰台灣被點名 蛇年紅盤日崩跌千點 法人：投資人繫好安全帶

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-03 10:14

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台股春節休市期間，因中國 AI 公司 DeepSeek 橫空出世對美國大型科技股造成利空襲擊，再加上川普祭出新一波加稅措施，造成今 (3) 日台股蛇年開紅盤日直接崩跌超過 1000 點，統一投顧不諱言，台灣未來也有可能被課關稅，投資人宜繫好安全帶。

今日是台股蛇年第一個交易日，紅盤日直接回測 22500-23000 的半年線和季線關卡，多方格局遭受破壞。

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由於 DeepSeek 黑天鵝竄出，造成年節期間輝達等晶片股下跌，加上川普對加拿大、墨西哥各加徵 25% 關稅、中國也加徵 10%，並引發加墨兩國也以關稅反擊，金融市場的壓力重。

市場憂心，川普在對加墨中加稅之際，還點名到台灣做了美國 98% 晶片生意。

統一投顧不諱言，台灣未來有可能被課關稅。