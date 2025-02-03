美國對加墨徵收25%關稅 如何影響石油等大宗商品？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-03 09:10

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美國白宮新聞發言人卡萊維特上周五（31 日）在簡報會上表示，2 月 1 日起將對墨西哥和加拿大商品徵收 25% 關稅。

牛津經濟研究院的最新報告研究了美方對加拿大進口商品全面徵收 25% 關稅，將給原油、鋁、鋼鐵和木材帶來哪些影響。

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結論顯示，在原油方面，加拿大原油的替代潛力有限。出口約佔加拿大原油產量 80%，而美國是加拿大最大客戶，佔其 2023 年原油出口 97%。考慮到涉及的數量和物流困難，將所有原油出口轉移到其他地方的可能性不大。

同時，原油全球基準也會受到影響。「我們預計，關稅導致的經濟成長疲軟，會拖累石油需求，推動布蘭特、WTI 等全球基準在 2026 年下降約 2～3 個百分點。美國石油需求受到的影響更大，這意味著 WTI 將接近這一區間的上限。」牛津經濟研究院在報告中寫道。

在美國方面，加拿大佔美國原油進口中的比率在過去十年穩步增長，目前佔美國原油進口 60%，約佔美國煉油廠投入四分之一。

「加拿大原油在原油總輸入量中佔很大比重，即使價差擴大，煉油廠（尤其是中西部煉油廠）的成本也可能上升。」牛津經濟研究院說。

在鋁方面，加拿大是美國原鋁主要供應國，約佔美國需求三分之二。美國國內鋁產量僅限於四家冶煉廠，因此不太可能抵消加拿大進口產品價格上漲的影響。

牛津經濟研究院稱，美國對鋁進口徵收更高的關稅，將反映在美國客戶支付的更高鋁溢價上。牛津經濟研究院的數據顯示，關稅的廣泛性質可能打擊美國和全球工業生產，拖累全球原鋁價格下跌，到 2026 年將比基線低約 3%。

鋼鐵方面，美國鋼鐵價格將下跌：美國鋼鐵市場對加拿大進口的依賴程度低於美國鋁市場，所有鋼鐵進口佔美國需求四分之一，加拿大進口佔總需求四分之一左右。

「加拿大是美國市場最大外國鋼鐵供應商。然而，鑑於份額較小且美國國內部門規模龐大，我們預計美國鋼鐵價格不會像鋁溢價那樣面臨關稅上漲壓力。」牛津經濟研究院稱。

此外，牛津經濟研究院還預測，木材價格預計將上漲。

據《第一財經》上周六報導，上海交通大學上海高級金融學院教授胡捷表示，關稅對商品價格的影響通常會有商業周期滯後。如果是直接進入終端市場的消費品，影響一般在三個月內顯現。原材料類商品的話，由於生產周期較長，影響大約需要六個月才能完全顯現。

胡捷說，關稅的影響主要體現在兩個方面：

一是關稅對美國通膨的影響，主要是商品價格和進口商品的價格。

二是關稅對進口量的影響。價格方面的影響通常是一次性，並且關稅增加不會完全反映到終端價格上。歷史經驗表明，出口國通常會調整成本。