〈貴金屬盤後〉川普又提關稅 PCE公布前 避險買盤推升 黃金創史上新高

鉅亨網編譯許家華 2025-01-31 11:07

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美國關稅威脅引發避險需求，推動黃金價格周四 (30 日) 上漲至歷史新高，同時市場也關注即將發布的關鍵通膨報告，以尋找聯準會政策路徑的線索。

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黃金現貨上漲 1.3%，至每盎司 2,794.42 美元，稍早創下 2798.24 美元的歷史高點。

美國 COMEX 黄金期貨價格上漲 1.8%，收每盎司 2845.20 美元。

自 2025 年以來黃金價格重啟升勢，2025 年迄今，上述期貨合約價格累計已上漲超過 6%。2024 年，上述合約價格累計漲幅接近三成。

Kitco 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「市場對川普政府的新貿易和外交政策的不確定性和焦慮感越來越強烈… 隨著黃金和白銀價格目前呈現上漲趨勢，新的技術性買盤正在湧現。」

本周初，白宮表示，美國總統川普計劃於周六對墨西哥和加拿大徵收高額關稅，同時也考慮對中國徵收一些關稅。

美元下跌 0.2%，令黃金對其他貨幣持有者來說變得便宜，同時 10 年期美國公債殖利率跌至一個多月來最低水準，提高黃金相對的投資吸引力。

Hargreaves Lansdown 資金和市場主管 Susannah Streeter 指出，投資者湧向黃金市場以求抵禦不可預測的風暴。

美聯準會 (Fed) 周三維持利率不變，符合預期，主席鮑爾 (Jerome Powell) 表示不會急於再次降息。

投資者目前正在等待周五將公佈的美國 12 月份個人消費支出（PCE）物價指數報告。

倫敦金銀市場協會 (LBMA) 周四表示，自美國去年 11 月總統大選以來，美國黃金市場一直處於溢價狀態，並稱 LBMA 一直與芝加哥商品交易所集團和美國當局密切聯繫，以監測這一趨勢。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 2.5%，至每盎司 31.56 美元。

現貨鉑金上漲 2.5% 至 970.15 美元。

現貨鈀金上漲 2.6% 至 987.25 美元。

Wyckoff 表示：「因黃金和白銀的漲勢溢出購買興趣，令鉑金和鈀金受益，這是推動這些市場走高的主要原因。」

金價頻創新高 中國黃金相關產業表現： 賣金不如「挖礦」

在黃金價格不斷攀升的背景下，中國黃金產業鏈上市公司業績出現分化。金礦開採企業普遍成長，而金飾銷售公司則面臨業績下滑。

根據 Wind 數據，A 股市場中，山東黃金預計 2024 年度淨利將達 27 億至 32 億元，年增 15.98% 至 37.46%。赤峰黃金也預告淨利將達到 17.3 億至 18 億元，年比大幅成長 115.19% 至 123.90%。兩家公司都指出，金價上漲及有效的成本控制是業績成長的主因。