〈紐約匯市〉川普再發關稅威脅 加元與墨西哥披索挫逾1.1%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-31 07:43

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由於受到新的關稅威脅、美國經濟成長低於預期及歐洲央行 (ECB) 降息等因素影響，美元周四 (30 日) 兌日元(USDJPY) 和歐元等主要貨幣微幅走高，但兌加元 (USDCAD) 跟墨西哥披索 (USDMXN) 則大幅升值，升幅一度在 1.1% 以上。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數 (DXY) 上漲 0.2% 至 108.02，周一 (27 日) 曾觸及一個月低點 106.96。歐元兌美元(USDEUR) 匯率則由升轉貶，下跌 0.24% 至 1.0395 美元。

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美國總統川普周四說，美國將對來自墨西哥和加拿大的進口產品徵收 25% 關稅，再次向這兩個美國最大貿易夥伴發出警告。

加元在川普發表上述言論後應聲挫跌 0.55%，兌美元最低一度來到 1.4514 加元，美元兌日元則走貶 0.54% 至 154.36，美元兌瑞士法郎則上漲 0.33% 至 0.91，歐元逆轉早前的漲勢，下跌 0.24%，至 1.0395 美元。

ForexLive 首席貨幣分析師 Adam Button 說：「當川普說某件事迫在眉睫時，市場不願意相信或完全接受它，直到他簽署命令，市場完全措手不及。」

一些華爾街策略師也說，加元兌美元甚至可能走貶至 2002 年創下的歷史低點。加拿大帝國商業銀行資本市場外匯策略主管 Sarah Ying 說：「在美國宣布加徵關稅的決定前，市場已為美元兌加元漲勢做好準備，現在這種觀點得到了加強。」

加元兌美元在去年末季下跌約 6%，並在今年初創 2020 年來新低。若關稅來到 25%，加元恐將進一步貶值，跌至 20 多年來的最低水位，並迫使加國央行大幅降息。

根據美國商務部周四公佈的數據，由於企業支出疲軟，美國經濟第四季季增 2.3%，略遜於分析師預期，通膨率則小幅上升，個人消費支出 (PCE) 物價指數則攀漲 2.5%。

在大西洋彼岸，歐洲央行 (ECB) 一如市場預期地將借貸成本下調 1 碼，並為進一步降息預留空間，主要因為市場對經濟低迷的擔憂超過了對持續通膨的擔憂。

加密貨幣方面，比特幣 (BTC) 上漲 1.32% 至 105138.31 美元。以太幣 (ETH) 亦攀升 3.23% 至 3241.76 美元。

截至台灣時間周五 (31 日)7 時 31 分價格: