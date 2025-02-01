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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6255元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:10


截至台北時間01日01:10，澳元/美元上漲0.0048點漲幅達0.77%，暫報0.6255點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.18%
  • 近 1 週：-1.24%
  • 近 3 月：-5.55%
  • 近 6 月：-5.05%
  • 今年以來：+0.27%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.94，本日上漲0.75%
  • 歐元/美元相關性0.72，本日上漲0.3%
  • 英鎊/美元相關性0.62，本日上漲0.37%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日上漲0.29%
  • 美元/加幣相關性-0.78，本日上漲0.72%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.02%

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澳元/美元0.62560.79%
紐元/美元0.56780.80%
歐元/美元1.04250.34%
英鎊/美元1.24630.39%
加幣/美元0.69470.68%

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