外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6255元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:10
截至台北時間01日01:10，澳元/美元上漲0.0048點漲幅達0.77%，暫報0.6255點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.18%
- 近 1 週：-1.24%
- 近 3 月：-5.55%
- 近 6 月：-5.05%
- 今年以來：+0.27%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.83，本日上漲0.29%
- 美元/加幣相關性-0.78，本日上漲0.72%
- 美元/新加坡幣相關性-0.76，本日上漲0.02%
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