外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.89%，報0.5683元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:30
截至台北時間01日01:30，紐元/美元上漲0.005點漲幅達0.89%，暫報0.5683點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.11%
- 近 1 週：-0.74%
- 近 3 月：-5.69%
- 近 6 月：-4.57%
- 今年以來：+0.68%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.85，本日上漲0.32%
- 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日上漲0.07%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.16%
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