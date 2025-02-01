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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.89%，報0.5683元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:30


截至台北時間01日01:30，紐元/美元上漲0.005點漲幅達0.89%，暫報0.5683點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.11%
  • 近 1 週：-0.74%
  • 近 3 月：-5.69%
  • 近 6 月：-4.57%
  • 今年以來：+0.68%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.94，本日上漲0.82%
  • 歐元/美元相關性0.80，本日上漲0.4%
  • 英鎊/美元相關性0.73，本日上漲0.44%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.85，本日上漲0.32%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.82，本日上漲0.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.81，本日上漲0.16%

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紐元/美元0.56360.05%
澳元/美元0.62110.06%
歐元/美元1.0362-0.27%
英鎊/美元1.239-0.20%

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