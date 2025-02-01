外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.73%，報1.4382元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:10
截至台北時間01日01:10，美元/加幣下跌0.0106點跌幅達0.73%，暫報1.4382點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.94%
- 近 1 週：+0.76%
- 近 3 月：+4.23%
- 近 6 月：+4.64%
- 今年以來：+0.72%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.29%
- 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.02%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.05%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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