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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.73%，報1.4382元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 01:10


截至台北時間01日01:10，美元/加幣下跌0.0106點跌幅達0.73%，暫報1.4382點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.94%
  • 近 1 週：+0.76%
  • 近 3 月：+4.23%
  • 近 6 月：+4.64%
  • 今年以來：+0.72%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.74，本日下跌0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日下跌0.05%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.78，本日下跌0.75%
  • 澳元/美元相關性-0.78，本日下跌0.77%
  • 歐元/美元相關性-0.70，本日下跌0.31%

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美元/加幣1.4385-0.71%
紐元/美元0.56760.76%
澳元/美元0.62540.76%
歐元/美元1.0420.29%

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