外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.3574元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 02:30
截至台北時間01日02:30，美元/新加坡幣上漲0.0044點漲幅達0.33%，暫報1.3574點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.50%
- 近 1 週：-0.17%
- 近 3 月：+2.38%
- 近 6 月：+0.78%
- 今年以來：-0.81%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.27%
- 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲0.47%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.2%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
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