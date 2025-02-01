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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.3574元

鉅亨網新聞中心 2025-02-01 02:30


截至台北時間01日02:30，美元/新加坡幣上漲0.0044點漲幅達0.33%，暫報1.3574點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.50%
  • 近 1 週：-0.17%
  • 近 3 月：+2.38%
  • 近 6 月：+0.78%
  • 今年以來：-0.81%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.27%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.82，本日上漲0.47%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.2%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.12%
  • 英鎊/美元相關性-0.83，本日上漲0.05%
  • 紐元/美元相關性-0.82，本日上漲0.16%

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人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0362-0.27%
英鎊/美元1.239-0.20%
紐元/美元0.56360.05%

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