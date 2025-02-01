外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.79%，報1454.99元
鉅亨網新聞中心 2025-02-01 02:30
截至台北時間01日02:30，美元/韓元上漲11.4點漲幅達0.79%，暫報1454.99點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.75%
- 近 1 週：+0.60%
- 近 3 月：+4.80%
- 近 6 月：+4.36%
- 今年以來：-2.25%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.28%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.37%
- 美元/瑞典克朗相關性0.68，本日上漲0.46%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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