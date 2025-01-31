貝萊德：加密貨幣正進入可能的「黃金時代」 RWA將重塑全球金融格局

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-01-31 10:10

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貝萊德 (BLK-US) ETF 和指數投資部門主管 Samara Cohen 最新表示，當前比特幣 (BTC) ETF、以太幣 (ETH) ETF 等是加密貨幣資產的「模擬版本」，相當於將加密貨幣技術強行裝入傳統金融框架，未來可能出現專門的金融機構區塊鏈，貝萊德執行長 Larry Fink 上周更重申現實世界資產 (RWA) 代幣化，將重塑全球金融格局。

Cohen 在接受知名加密貨幣媒體 Bankless 訪問時表示，目前處在區塊鏈資產與傳統金融市場的融合階段，美國比特幣 ETP(交易所交易產品) 的推出恰好一周年，是個重要的分水嶺時刻，同時也只是開始。

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作為傳統金融 (TradFi) 專家的 Cohen 指出，加密貨幣社群與傳統金融領域之間存在一些誤解，尤其是關於比特幣 ETF 和以太幣 ETF 的表現評估。許多人認為後者不如比特幣 ETF 成功，但從 ETF 產業的專業標準來看，以太幣 ETF 的推出其實是相當成功的，能否實現預期目標是評判一個 ETF 是否成功的首要標準。

此外，Fink 在上周四 (23 日) 的一場演說中也揭示貝萊德對 RWA 代幣化的重視，這不僅代表貝萊德的戰略方向，也反映整個金融市場正經歷一場深刻變革。

Fink 指出，科技進步為金融業帶來的新機遇，特別是區塊鏈技術使得傳統金融工具如債券和股票的代幣化成為可能。

他並認為，這些變化預示著未來金融服務的一個重要發展方向，也就是透過數位化手段提高效率、降低成本，並為投資者提供更多的投資選擇。

Fink 也指出，隨著科技的發展，現在是時候考慮如何更好地利用它來推動金融市場的現代化。

《PANews》報導指出，貝萊德的態度可被視為一種風向球，顯示大型金融機構對新興科技和市場趨勢的看法。

Fink 上述發言引發業界廣泛的關注和討論。一些分析師認為，貝萊德作為該行業的領導者，立場可能會促使其他大型金融機構更加積極地探索 RWA 代幣化的可能性，同時也顯示貝萊德願走在產業前面，並積極參與塑造未來金融市場的形態。

為推進 RWA 代幣化，貝萊德採取一系列實際行動。首先，貝萊德投資一些專注於開發 RWA 代幣化解決方案的技術新創企業，以獲取最新的專業知識和技術支援。其次，貝萊德與多個合作夥伴共同發起試點項目，測試不同類型資產如房地產、藝術品等是否能透過區塊鏈進行有效代幣化。貝萊德還與其他金融機構合作，共同探討建立一個開放的標準體系，確保所有參與者都能夠在一個公平透明的環境中操作。

報導還指出，像貝萊德這樣的巨頭參與 RWA 代幣化，無疑給市場傳遞一個強烈信號，該技術具有巨大潛力和發展前景。當一家擁有數兆美元資產管理規模的公司開始認真對待某一新興領域，這代表該領域很可能即將迎來爆發式成長。這種信心的傳遞有助於吸引更多資本流入相關行業，加速市場成熟。

貝萊德的介入已帶來顯著變化。首先，市場關注度的增加，激發出更多關於 RWA 代幣化的討論和研究，其次是促進資本流動，不少風險投資基金和個人投資者開始加大對這個領域的投入，最後則是對現有業務模式產生衝擊，迫使一些傳統金融機構重新審視自己的戰略定位和服務內容。

從中長期來看，貝萊德及其他大型金融機構的參與可能會徹底改變金融市場的格局。一方面，隨著越來越多的傳統資產被代幣化，原有市場邊界將逐漸模糊，形成一個更加融合、高效的全球資本市場。另一方面，金融服務的普惠性將進一步提升，一般人也能享受到過去只有富有人士才能接觸到的投資品項。