〈貴金屬盤後〉川普政策不明 市場趨向避險 黃金飆至近3個月高點 僅略低歷史高點

鉅亨網編譯許家華 2025-01-23 06:43

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美國川普總統政策計畫不明朗，投資者恐其政策將引發貿易戰和加劇市場波動，美元因而走疲，黃金價格周三 (22 日) 飆升至近三個月高點，僅略低於歷史高點。

現貨黃金上漲 0.4% 至每盎司 2755.2 美元，已達自 10 月 31 日創下 2790.15 美元歷史新高以來的最高水準。

美國黃金期貨上漲 0.4%，收每盎司 2770.90 美元。

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Sprott 高級投資組合經理 Ryan McIntyre 表示：「擬議的關稅和其他事項存在不確定性，當市場存在很大或甚至僅中等程度的不確定性時，黃金通常表現良好，因為這是大眾傾向的避險投資。」

川普表示，美政府正討論自 2 月 1 日起對從中國進口的商品加徵 10% 關稅，且同時他也表示將對墨西哥和加拿大加徵約 25% 的關稅。

川普並未提供多一點有關其擬議關稅的細節，這讓投資者質疑該舉措的激進程度及其潛在影響的深度。

獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，「(川普) 在關稅問題上的立場可能沒有人們擔心的那麼強硬，這有助於降低關稅，因為降低 / 降低關稅意味著通膨降低，因此有可能進一步降息。」

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