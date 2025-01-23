〈貴金屬盤後〉川普政策不明 市場趨向避險 黃金飆至近3個月高點 僅略低歷史高點
鉅亨網編譯許家華 2025-01-23 06:43
美國川普總統政策計畫不明朗，投資者恐其政策將引發貿易戰和加劇市場波動，美元因而走疲，黃金價格周三 (22 日) 飆升至近三個月高點，僅略低於歷史高點。
Sprott 高級投資組合經理 Ryan McIntyre 表示：「擬議的關稅和其他事項存在不確定性，當市場存在很大或甚至僅中等程度的不確定性時，黃金通常表現良好，因為這是大眾傾向的避險投資。」
川普表示，美政府正討論自 2 月 1 日起對從中國進口的商品加徵 10% 關稅，且同時他也表示將對墨西哥和加拿大加徵約 25% 的關稅。
在經濟和地緣政治動盪時期，黃金通常被視為避風港，但川普擬議的政策被廣泛認為會引發通膨，恐迫使聯準會 (Fed) 更長時間維持較高利率，以控制不斷上升的物價壓力。黃金則因為不孳息的特性，較高利率環境對其價格不利。
川普並未提供多一點有關其擬議關稅的細節，這讓投資者質疑該舉措的激進程度及其潛在影響的深度。
獨立金屬交易員 Tai Wong 表示，「(川普) 在關稅問題上的立場可能沒有人們擔心的那麼強硬，這有助於降低關稅，因為降低 / 降低關稅意味著通膨降低，因此有可能進一步降息。」
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