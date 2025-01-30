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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報169.8元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:50


截至台北時間30日20:50，瑞郎/日元下跌1.33點跌幅達0.78%，暫報169.8點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.19%
  • 近 1 週：-0.83%
  • 近 3 月：-3.17%
  • 近 6 月：-1.47%
  • 今年以來：-1.04%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.34，本日下跌0.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.24，本日下跌0.27%
  • 美元/瑞郎相關性-0.20，本日下跌0.08%

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