外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.78%，報169.8元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:50
截至台北時間30日20:50，瑞郎/日元下跌1.33點跌幅達0.78%，暫報169.8點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.19%
- 近 1 週：-0.83%
- 近 3 月：-3.17%
- 近 6 月：-1.47%
- 今年以來：-1.04%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.34，本日下跌0.05%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.24，本日下跌0.27%
- 美元/瑞郎相關性-0.20，本日下跌0.08%
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