外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.3534元
鉅亨網新聞中心 2025-01-31 05:10
截至台北時間31日05:10，美元/新加坡幣上漲0.0044點漲幅達0.33%，暫報1.3534點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.68%
- 近 1 週：-0.46%
- 近 3 月：+1.90%
- 近 6 月：+0.42%
- 今年以來：-1.11%
美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.64%
- 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.43%
美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/馬來西亞令吉(USDMYR) 大漲0.5%，報4.41元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.78%，報1454.77元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲1.18%，報20.747元
- 外匯速報 - 近月加幣(CDCON) 大跌1.06%，報0.6867元
上一篇
下一篇