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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/新加坡幣(USDSGD) 大漲0.33%，報1.3534元

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 05:10


截至台北時間31日05:10，美元/新加坡幣上漲0.0044點漲幅達0.33%，暫報1.3534點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.68%
  • 近 1 週：-0.46%
  • 近 3 月：+1.90%
  • 近 6 月：+0.42%
  • 今年以來：-1.11%

美元/新加坡幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.88，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.83，本日上漲0.64%
  • 美元/挪威克朗相關性0.82，本日上漲0.43%

美元/新加坡幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.91，本日上漲0.31%
  • 紐元/美元相關性-0.81，本日上漲0.46%
  • 英鎊/美元相關性-0.81，本日上漲0.25%

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美元/新加坡幣1.35410.08%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.0387-0.03%
紐元/美元0.56420.16%
英鎊/美元1.24180.02%

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