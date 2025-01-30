search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.81%，報160.42元

鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:40


截至台北時間30日20:40，歐元/日元下跌1.31點跌幅達0.81%，暫報160.42點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.72%
  • 近 1 週：-0.72%
  • 近 3 月：-2.50%
  • 近 6 月：-2.96%
  • 今年以來：-0.44%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.42，本日下跌0.02%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日下跌0.34%
  • 美元/加幣相關性-0.32，本日下跌0.05%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
歐元/日元160.72-0.62%
日元/美元0.0064870000000000010.00%
英鎊/美元1.2460.10%
澳元/美元0.6230.00%
加幣/美元0.69380.06%

延伸閱讀


Empty