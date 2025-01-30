外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.81%，報160.42元
鉅亨網新聞中心 2025-01-30 20:40
截至台北時間30日20:40，歐元/日元下跌1.31點跌幅達0.81%，暫報160.42點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.72%
- 近 1 週：-0.72%
- 近 3 月：-2.50%
- 近 6 月：-2.96%
- 今年以來：-0.44%
歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.42，本日下跌0.02%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.42，本日下跌0.34%
- 美元/加幣相關性-0.32，本日下跌0.05%
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