外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大漲0.98%，報1446.88元
鉅亨網新聞中心 2025-01-28 14:10
截至台北時間28日14:09，美元/韓元上漲14點漲幅達0.98%，暫報1446.88點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.69%
- 近 1 週：-0.27%
- 近 3 月：+3.23%
- 近 6 月：+3.55%
- 今年以來：-2.98%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.77，本日上漲0.36%
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日上漲0.5%
- 美元/瑞典克朗相關性0.67，本日上漲0.44%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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