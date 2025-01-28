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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.49%，報1.044元

鉅亨網新聞中心 2025-01-28 14:10


截至台北時間28日14:10，歐元/美元下跌0.0051點跌幅達0.49%，暫報1.044點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.61%
  • 近 1 週：+0.74%
  • 近 3 月：-2.80%
  • 近 6 月：-3.37%
  • 今年以來：+1.31%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.80，本日下跌0.48%
  • 英鎊/美元相關性0.80，本日下跌0.39%
  • 澳元/美元相關性0.71，本日下跌0.62%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.91，本日下跌0.5%
  • 美元/瑞郎相關性-0.89，本日下跌0.32%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.84，本日下跌0.45%

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歐元/美元1.044-0.49%
紐元/美元0.566-0.47%
英鎊/美元1.2445-0.41%
澳元/美元0.6254-0.59%

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