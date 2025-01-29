外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.9081元
鉅亨網新聞中心 2025-01-29 22:00
截至台北時間29日22:00，美元/瑞郎上漲0.0043點漲幅達0.48%，暫報0.9081點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.23%
- 近 1 週：-0.22%
- 近 3 月：+4.46%
- 近 6 月：+2.29%
- 今年以來：-0.36%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.13%
- 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日上漲0.27%
- 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日上漲0.04%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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