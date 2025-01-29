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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大漲0.48%，報0.9081元

鉅亨網新聞中心 2025-01-29 22:00


截至台北時間29日22:00，美元/瑞郎上漲0.0043點漲幅達0.48%，暫報0.9081點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.23%
  • 近 1 週：-0.22%
  • 近 3 月：+4.46%
  • 近 6 月：+2.29%
  • 今年以來：-0.36%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.82，本日上漲0.13%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.70，本日上漲0.27%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.69，本日上漲0.04%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.89，本日上漲0.39%
  • 英鎊/美元相關性-0.69，本日上漲0.37%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日上漲0.53%

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美元/瑞郎0.90670.02%
人民幣/美元0.137893-0.07%
歐元/美元1.04210.01%
英鎊/美元1.2444-0.02%
紐元/美元0.5649-0.16%

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