OPEC+尚未回應川普降價要求

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 23:10

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路透周五 (24 日) 報導，美國總統川普日前在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上要求石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 降低油價，目前尚未得到 OPEC + 的回應。OPEC + 代表指出，該組織已計畫從 2025 年 4 月起開始提升石油產量。

川普周四表示，將要求沙烏地阿拉伯與石油輸出國 (OPEC) 降低油價，這是他在白宮任期內經常提出的要求。他認為，如果油價下降，俄烏戰爭將立即結束。不過，克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 對此回應說，戰爭關乎國家安全，與油價無關。

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在論壇上，沙烏地阿拉伯經濟部長 Faisal al-Ibrahim 回應川普的言論時表示，沙國與 OPEC 的立場是致力於長期的石油市場穩定，確保隨著需求增長，市場有足夠的供應。他指出，OPEC 並不設定油價目標，而是專注於維持市場的穩定。

OPEC + 代表指出，OPEC + 已經有計劃在 2025 年 4 月增加產量，這符合 OPEC 的放鬆政策。不過，由於需求疲弱，這一增產計畫已多次推遲。一些 OPEC 成員國，如阿聯和伊拉克，則呼籲更快地提高產量，因為他們在擴大產能方面已經投入了大量資金。

川普的回歸可能會意味著對 OPEC 成員國伊朗的美國制裁執行更為嚴格，這可能會進一步削減伊朗的石油出口。目前，OPEC + 每月減產 5.86 百萬桶 / 日，約占全球需求的 5.7%。若因制裁使伊朗供應減少，OPEC 的剩餘產能將能夠填補這一缺口。

今年以來，布蘭特原油價格已上漲至接近每桶 83 美元 (1 月 15 日)，是自 8 月以來的最高點。此漲幅主要受美國對俄羅斯制裁的供應影響所推動，但價格已於 1 月 19 日回落至 79 美元以下。大多數 OPEC 成員國依賴石油收入，且其預算通常依賴每桶 80 美元以上的油價來平衡。