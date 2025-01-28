〈蛇年景氣展望〉台積電先進封裝支出增 設備商訂單直透2026年

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-28 10:10

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今年資本支出估達 380-420 億美元，創下歷史新高，除持續投入先進製程，先進封裝與先進測試是今年主要擴充目標，以比例推算，今年先進封測與光罩的支出將達 38-84 億美元，高標較去年呈現逾倍增，也讓相關設備商大啖擴產潮，帶動今年營運續創高，訂單能見度更直透 2026 年。

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台廠弘塑 (3131-TW)、辛耘 (3583-TW)、家登 (3680-TW)、萬潤 (6187-TW) 與印能科技 (7734-TW) 皆是台積電先進封裝 CoWoS 技術供應商，由於台積電擴產腳步穩健、訂單也相當明確，相關業者 2025 年訂單大致都已確定，能見度更直透 2026 年。

業界看好，台積電今年先進封裝主要擴充嘉科 AP7 與南科 AP8，兩地分別在今年下半年試產、投產，其中，後者將以 CoWoS-L 為主，同時也傳出將在南科三期再蓋兩座先進封裝新廠，凸顯先進封裝需求熱絡程度。

弘塑先前指出，由於公司機台功能性較複雜，營收認列時程較長，隨著去年陸續交到客戶端的機種進入驗收階段，今年將迎來認列高峰，公司也同步擴產，新竹香山二廠預計今年中導入量產，全年自製設備出貨將達 150-200 台，較去年大增。