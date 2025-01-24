瑞銀預估：股市泡沫機率達35%
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-24 15:30
瑞士銀行 UBS 分析師預估，股市泡沫形成的機率為 35%，主要考量因素是債券殖利率上升以及科技股等高估值產業的表現。
瑞銀在周四 (23 日) 的報告中提到：「我們認為泡沫出現的機率為 35%」。
報告指出，若特定條件成熟，泡沫可能會出現，尤其是當債券殖利率攀升至 5.5% 時，高估值領域市值占比可能達到 40%，本益比至少會達到 45 倍。
瑞銀認為，目前，所謂的科技「六巨頭」的本益比為 34 倍。相較於政府財政狀況，「企業 (尤其是科技業) 的資產負債表處於異常良好的狀態」是支持高估值的重要因素，即使殖利率上升也是如此。
報告還詳細分析了在抗通膨債券 (TIPS) 殖利率上升的情況下，各區域的表現。 瑞銀解釋說，以當地貨幣計價，日本歷來是表現最佳的地區，而經常帳戶赤字較高的新興市場 (如巴西) 則往往以美元計價表現不佳。
瑞銀建議，對非金融周期性股票保持謹慎，因為這些股票「在相對於防禦型股票而言，已將非常高的採購經理人指數 (PMI) 計入價格，且本益比和股價營收比都接近歷史高點」。
相反地，瑞銀偏好財務槓桿較低的防禦型股票，並特別點名了微軟 (MSFT-US)、雅培 (Abbott)、思愛普 (SAP)、樂購 (TSCDYT-US) 和英國航太系統公司等公司。對於擔心民粹主義政策或通貨膨脹的投資者，瑞銀建議「做多金融股，作為對沖民粹主義的工具」。特別是如果通膨預期上升，歐洲銀行和壽險股可能會受益。
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