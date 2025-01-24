瑞銀預估：股市泡沫機率達35%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-24 15:30

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瑞士銀行 UBS 分析師預估，股市泡沫形成的機率為 35%，主要考量因素是債券殖利率上升以及科技股等高估值產業的表現。

瑞銀在周四 (23 日) 的報告中提到：「我們認為泡沫出現的機率為 35%」。

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報告指出，若特定條件成熟，泡沫可能會出現，尤其是當債券殖利率攀升至 5.5% 時，高估值領域市值占比可能達到 40%，本益比至少會達到 45 倍。

瑞銀認為，目前，所謂的科技「六巨頭」的本益比為 34 倍。相較於政府財政狀況，「企業 (尤其是科技業) 的資產負債表處於異常良好的狀態」是支持高估值的重要因素，即使殖利率上升也是如此。

報告還詳細分析了在抗通膨債券 (TIPS) 殖利率上升的情況下，各區域的表現。 瑞銀解釋說，以當地貨幣計價，日本歷來是表現最佳的地區，而經常帳戶赤字較高的新興市場 (如巴西) 則往往以美元計價表現不佳。