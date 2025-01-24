川普全力推油氣增產！美頁岩油業高層：新一輪鑽探熱潮恐因華爾街不願投資受挫

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-24 17:19

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美國頁岩油業者最新警告，川普呼籲的新一輪石油榮景將因華爾街不願支持新一輪鑽探熱潮而受挫，且投資人對企業施加的壓力，以及業者受制於油價的現時，將成為川普尋求開啟全面增加產能的障礙。

Rystad Energy 和 Wood Mackenzie 表示，在川普第二個總統任期內，美國石油總產量每日將增加不到 130 萬桶，遠低於拜登任內的 190 萬桶，增速也遠低於前 10 年頁岩油榮景期間。

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頁岩油最大投資人之一、私募股權集團 Quantum Energy Partners 執行長 Wil VanLoh 說：「華爾街將在這裡發號施令——你知道嗎？他們沒有政治上的政策。他們有財務政策，他們根本沒動力告訴經營這些業務的管理團隊去鑽更多的井。」

這一現實情況可能會讓川普感到失望，因川普看好石油供應大幅增加可透過降低商品和燃料價格來遏制美國通膨。

川普在本周宣誓就職後簽署行政命令，宣布「釋放」新的石油和天然氣供應與「國家能源緊急狀態」。他還採取行動廢除拜登時代的法規，油氣鑽探業者稱這些法規增加成本，並限制活動。

川普周四 (23 日) 在達沃斯演說時也呼籲石油輸出國組織 (OPEC) 大幅削減油價，暗示這將使全球各國央行能「立刻」降息。

但頁岩油公司高層警告，石油和天然氣價格下跌將降低頁岩油公司的獲利能力，也不太可能遵循川普的鑽探命令。

能源投資公司 Kimmeridge 管理合夥人 Ben Dell 說：「價格將是一個比政治更重要的訊號。」Kimmeridge 擁有全球產量最高、位在德州的二疊紀盆地油田。

在去年產量創歷史新高後，美國 EIA 預估今年美國石油產量將僅增加 2.6% 至每日 1360 萬桶，且在價格壓力影響下，明年石油產量將成長不到 1%。

一些頁岩氣生產商也擔心，經過十多年的快速勘探，德州和北達科他州等州的最佳地點已經被開採殆盡。油田服務商 ProPetro 財務長 David Schorlemer 說：「儘管新政府在能源和電力方面帶來非常有利的政策，但我們並未看到未來活動水準的顯著變化。」

過去 15 年，隨著鑽探業者找到開採頁岩中大量油氣的方法，美國石油和天然氣產量出現爆炸性成長，加上華爾街資助了油氣鑽探競賽，使得美國成為全球最大的石油和天然氣生產國。

但 2014 年和 2020 年價格暴跌掀起廣大破產潮，投資人因此採取更謹慎的態度，生產商的行為也發生了變化，尤其是在原油價格走軟的情況下。

根據堪薩斯城聯準銀行最近公布的一項調查，大幅增加鑽探所需的美國平均油價為每桶 84 美元，但目前價位在每桶 74 美元左右。