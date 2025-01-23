〈ETF成分股調整〉00733大換血 下一波中小型AI潛力股出列
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-23 16:11
富邦臺灣中小 (00733-TW) 完成指數成分股調整作業，本次新增納入、刪除各 45 檔，總持股為 50 檔，自 1 月 20 日起生效，從換股名單來觀察，AI 概念依舊貫穿選股主軸，包括台光電、創意、祥碩等，可望成為下一波具有動能潛力的中小型股。不過，經理人認為，2025 年指數空間可能不大，宜採區間操作。
依 00733 調整後產業配置來看，整體電子類股比重高於傳產類股，其中又以電機機械、電子零組件及電器電纜等類股相對較高。
為貼近追蹤標的指數臺灣指數公司中小型 A 級動能 50 指數之表現，00733 定期於每年一、四、七及十二月進行指數調整，讓指數重新校正納入近期具有動能潛力之強勢中小型股票；且指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，意即定期審核異動之權重分配將在 5 個交易日內完成調整。
依主要持有個股後市分析，銅箔基板大廠台光電 (2383-TW) 受惠 AI 伺服器龐大需求包含亞馬遜 AWS 自研晶片 Trainium 2、3 以及 NVIDIA 升級為 GB300 伺服器等需求，獨家供應 M8 材料；再加上市場預期高階銅箔基板迎接升級商機，可望助長 2025 年營收。
IC 設計服務龍頭創意 (3443-TW) 以晶圓產品及委託設計為主，預期 AI/ML 技術的融入及加密貨幣訂單的需求增長，將進一步推升整體業績。
高速傳輸 IC 廠祥碩 (5269-TW) 受惠大客戶超微 (AMD-US) PC 市佔率提升助長其代工業務量、高階主板導入 USB4.0 需求熱絡、PCIe Gen4 高通道數產品已準備定案及 PCIe Gen5 預計採用台積電 12 奈米製程，再加上併購 Techpoint 拓展汽車市場業務，增加來自非消費電子應用的營收，皆將挹注祥碩 2025 年營收與獲利。
富邦臺灣中小 ETF 經理人蘇筱婷表示，本次指數調整納入具有潛力的 AI 相關族群，而 2025 年指數空間可能不大，建議區間操作，這個環境下較適合動能因子，如 00733，或年後即將發行、投向大型動能股的富邦旗艦 50(009802-TW)，期待超額報酬之投資人，可藉此分批佈局參與其動能表現。
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