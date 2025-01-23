劍指006208？老大哥0050出招 經理費、保管費雙降

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-23 13:18

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國內規模最大的台股 ETF－元大台灣 50(0050-TW)，宣布調整經理費及保管費，調整後費用率將於 1 月 24 日起生效；為反映潛在資金流入動能龐大，本次調整涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。0050 調整前費用率為經理費 0.32%、保管費 0.035%；調整後，以 0050 目前規模估算，經理費將大幅降至 0.11%、保管費也降至 0.03%。

富邦台 50(006208-TW) 被外界封為「小 0050」，追蹤同一指數，但經理費只要 0.15%，保管費 0.035%，因此經常被拿來與 0050 做比較，此次調整後，0050 內扣費用雙雙低於 006208，預料又將掀起市場討論。

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(圖：擷取自元大投信)

實際調整釋例：據證交所資料，至 1 月 22 日 0050 規模為 4469 億元，計算經理費之方式為 1000 億元先調整為 0.15%，再針對規模逾 1000 億元至 5000 億元部分 (即 4469-1000=3469 億元) 調整至 0.10%。未來規模成長至逾 5000 億元至 1 兆元、逾 1 兆元部分，將再分別調整至 0.08%、0.05%；保管費採相同架構，現階段 4469 億元調整為 0.03%，未來規模若超過 1 兆元部分再調整至 0.025%。

0050 自 2003 年成立以來，價格由成立時的 36.98 元，至 1 月 22 日收盤上漲至 201.3 元，期間並累積 54.6 元現金股息，從資本利得到股利發放，高效率參與台股長線成長。據理柏資訊至 2024 年 12 月底，0050 成立以來含息報酬率約 957%，換算年化報酬率約為 11.8%。

元大投信說明，市值型 ETF 主要投資權值股，相關成分股具備較大的資金胃納量，足以支持 ETF 規模持續擴大下的資金流入，彭博資料顯示，目前全球規模前三大 ETF SPY、VOO、IVV 皆追蹤市值加權的 S&P 500 指數，規模均在五千億美元以上。而 0050 為追蹤臺灣 50 指數最具指標性產品，本次調整後將持續引領台灣 ETF 發展，支持主管機關朝普惠金融、打造亞洲資產管理中心重要政策目標前進。

0050 投資台灣上市市值最大 50 家公司，跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化將直接反映於 0050 股價表現。至 2024 年年底，上市市值前十大企業合計市值佔整體上市台股 53%，相對 2014 年年底的佔比 37%，顯示成長動能高度集中於重點權值股，臺灣 50 指數將充分反映台股行情。

元大投信表示，ETF 淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，高股息 ETF 所追求的固定頻率配息現金流，並非各年齡層或不同風險承受度投資人的唯一選擇，建議距離退休時間長達 30 至 40 年的年輕小資族，或是為孩子建立長期投資規劃的父母，可優先考慮市值型 ETF 追求資本利得潛力。