3檔台股ETF新年換股打頭陣 00733瞄準AI、機器人潛力股

其中，00733 維持高換股比策略，比率達 90%，此次新增納入及刪除各 45 檔，可觀察到，多檔 AI、機器人概念股入列，包括自動化關鍵零組件的工具機族群、機器人眼睛光學股、IC 設計、IC 載板等，刪除成分股則以鋼鐵、航運等傳產股居多。