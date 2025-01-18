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3檔台股ETF新年換股打頭陣 00733瞄準AI、機器人潛力股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-18 12:10

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3檔台股ETF新年換股打頭陣 00733瞄準AI、機器人潛力股。(圖：shutterstock)

臺灣指數公司公布 2025 年第一波指數定期審核結果，共有 3 檔台股 ETF 成分股異動，分別為富邦臺灣中小 50(00733-TW)、FT 臺灣 Smart (00905-TW)、中信臺灣智慧 50(00912-TW)，自 1 月 20 日 (周一) 起生效。

其中，00733 維持高換股比策略，比率達 90%，此次新增納入及刪除各 45 檔，可觀察到，多檔 AI、機器人概念股入列，包括自動化關鍵零組件的工具機族群、機器人眼睛光學股、IC 設計、IC 載板等，刪除成分股則以鋼鐵、航運等傳產股居多。


00733 新增成分股：直得 (1597-TW)、上銀 (2049-TW)、為升 (2231-TW)、宇隆 (2233-TW)、IKKA-KY(2250-TW)、華通 (2313-TW)、廣宇 (2328-TW)、海悅 (2348-TW)、昆盈 (2365-TW)、金像電 (2368-TW)、台光電 (2383-TW)、億光 (2393-TW)、凌陽 (2401-TW)、漢唐 (2404-TW)、圓剛 (2417-TW)、凌群 (2453-TW)、盟立 (2464-TW)、敦陽科 (2480-TW)、亞光 (3019-TW)、智原 (3035-TW)、華晶科 (3059-TW)、景碩 (3189-TW)、新日興 (3376-TW)、玉晶光 (3406-TW)、創意 (3443-TW)、聯鈞 (3450-TW)、達邁 (3645-TW)、海華 (3694-TW)、大銀微系統 (4576-TW)、聯德控股 - KY(4912-TW)、凌通 (4952-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、訊連 (5203-TW)、祥碩 (5269-TW)、遠雄 (5522-TW)、邁達特 (6112-TW)、同欣電 (6271-TW)、光聖 (6442-TW)、達發 (6526-TW)、洋基工程 (6691-TW)、AES-KY(6781-TW)、采鈺 (6789-TW)、南電 (8046-TW)、羅昇 (8374-TW)、鈺齊 - KY(9802-TW)。

00733 刪除成分股：三芳 (1307-TW)、東陽 (1319-TW)、耿鼎 (1524-TW)、喬福 (1540-TW)、中華化 (1727-TW)、彰源 (2030-TW)、佳大 (2033-TW)、海光 (2038-TW)、裕隆 (2201-TW)、致茂 (2360-TW)、映泰 (2399-TW)、新巨 (2420-TW)、全新 (2455-TW)、美隆電 (2477-TW)、普安 (2495-TW)、中櫃 (2613-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、晟銘電 (3013-TW)、鴻名 (3021-TW)、大量 (3167-TW)、通嘉 (3588-TW)、洋華 (3622-TW)、定穎投控 (3715-TW)、永新 - KY(4557-TW)、鈞興 - KY(4571-TW)、材料 - KY(4763-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、達興材料 (5234-TW)、乙盛 - KY(5243-TW)、jpp-KY(5284-TW)、工信 (5521-TW)、居易 (6216-TW)、聚鼎 (6224-TW)、迅杰 (6243-TW)、迅得 (6438-TW)、志強 - KY(6768-TW)、視陽 (6782-TW)、汎銓 (6830-TW)、永道 - KY(6863-TW)、菱光 (8249-TW)、百和興業 - KY(8404-TW)、波力 - KY(8467-TW)、高力 (8996-TW)、慶豐富 (9935-TW)、百和 (9938-TW)

00905 追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」，共有 122 檔成分股。此次新增 30 檔分別為：東鹼 (1708-TW)、和桐 (1714-TW)、川湖 (2059-TW)、智邦 (2345-TW)、致茂 (2360-TW)、新巨 (2420-TW)、全新 (2455-TW)、皇翔 (2545-TW)、華固 (2548-TW)、晶華 (2707-TW)、美食 - KY(2723-TW)、凱基金 (2883-TW)、中信金 (2891-TW)、大立光 (3008-TW)、晟銘電 (3013-TW)、奇鋐 (3017-TW)、零壹 (3029-TW)、台灣大 (3045-TW)、融程電 (3416-TW)、聯鈞 (3450-TW)、洋華 (3622-TW)、健策 (3653-TW)、佳醫 (4104-TW)、樺漢 (6414-TW)、迅得 (6438-TW)、晶碩 (6491-TW)、振樺電 (8114-TW)、勤誠 (8210-TW)、菱光 (8249-TW)、欣巴巴 (9906-TW)。

00905 刪除 33 檔成分股分別為：福懋油 (1225-TW)、勤美 (1532-TW)、宏泰 (1612-TW)、潤隆 (1808-TW)、新光鋼 (2031-TW)、汎德永業 (2247-TW)、群光 (2385-TW)、志聖 (2467-TW)、新興 (2605-TW)、全科 (3209-TW)、創意 (3443-TW)、智易 (3596-TW)、TPK-KY(3673-TW)、麗豐 - KY(4137-TW)、廣越 (4438-TW)、拓凱 (4536-TW)、和碩 (4938-TW)、長虹 (5534-TW)、達麗 (6177-TW)、豐藝 (6189-TW)、巨路 (6192-TW)、台表科 (6278-TW)、全國電 (6281-TW)、啟碁 (6285-TW)、台虹 (8039-TW)、長華 *(8070-TW)、達方 (8163-TW)、志超 (8213-TW)、波力 - KY(8467-TW)、豐泰 (9910-TW)、中保科 (9917-TW)、新保 (9925-TW)、泰銘 (9927-TW)

00912 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」，此次新增納入陽明 (2609-TW)、力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW)3 檔成分股，同時剔除台化 (1326-TW)、中租 - KY(5871-TW)、環球晶 (6488-TW)3 檔成分股。

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