台股ETF受益人衝上1031萬締新猷 季配高息ETF人氣好旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-23 19:36

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台股上周上演大怒神，但高檔震盪也吸引許多投資人逢低買進。根據台股 ETF 集保戶股權分散 1 月 17 日最新統計資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人數上周增加 9.5 萬人，總人數來到 1031 萬 623 人創下歷史新高。整體來看，季配型台股高息 ETF 還是相對受投資人青睞。

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ETF 理財達人指出，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，以 00919 為例，00919 自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策持續受投資人青睞，存股族或是想中長期持有的投資人，每每可趁回檔之際進場布局撿便宜來降低持股的成本。