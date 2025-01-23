台股ETF受益人衝上1031萬締新猷 季配高息ETF人氣好旺
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-23 19:36
台股上周上演大怒神，但高檔震盪也吸引許多投資人逢低買進。根據台股 ETF 集保戶股權分散 1 月 17 日最新統計資料顯示，66 檔台股 ETF 受益人數上周增加 9.5 萬人，總人數來到 1031 萬 623 人創下歷史新高。整體來看，季配型台股高息 ETF 還是相對受投資人青睞。
包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大高股息 (0056-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)、元大台灣高息低波 (00713-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW)、國泰台灣領袖 50(00922-TW)、富邦科技 (0052-TW)、復華富時高息低波 (00731-TW)、元大中型 100(0051-TW) 等共 12 檔受益人也同步創下新高，其中有 7 檔是高息型且清一色都是季配型上榜，市值型有 4 檔，科技型 1 檔。
ETF 理財達人指出，台股 ETF 如果有不錯的配息金額及殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，以 00919 為例，00919 自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策持續受投資人青睞，存股族或是想中長期持有的投資人，每每可趁回檔之際進場布局撿便宜來降低持股的成本。
群益台灣精選高息 ETF 基金經理人謝明志表示，農曆年後台股盤勢重點應該要思考以商人性格 / 交易主義為主 / 美國領先的川普，與政府效率委員會的強勢主導性格馬斯克，他們的喊話與一上任就陸續推出的政策，是否符合先前市場的預期，例如關稅政策，是否會延續 AI 禁令，如何進行所喊話的美國 2 兆美元支出縮減，利空出盡或是利空放大，皆將牽動台股年後盤勢。台股高息 ETF 有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。
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