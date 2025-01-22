〈金管會新春展望〉7投信備件搶推主動式ETF 彭金隆關切台股未來三大變數

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 17:29

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金管會今 (22) 日舉行新春記者會，主委彭金隆率各局首長出席說明 2024 年推廣政策成果及今年規劃，證期局長張振山透露，有 18 家投信公司有意願發行主動式 ETF，其中 7 家業者正在做書面準備了，預計很快會有好消息傳出；談及台股展望，彭金隆強調，身為主管機關不予預測，但會高度關切，未來一年不確定性成為常態，要注意的三大變數包括川普新政、聯準會利率政策及全球地緣政治。

台股 2024 年量價齊揚，在全球主要市場中表現突出，對於接下來資本市場的展望，彭金隆重申，金管會是一個管理機關，通常不會對未來的市場做預測，但是會對整個市場發展高度關切。

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進入川普 2.0 時代，市場憂心川普將成為資本市場的最大黑天鵝，對此，彭金隆表示，大家都很清楚，美國新總統已經上任，他們未來的政策都會影響國際經濟市場，是相當重要的變數，再從宏觀角度來看，聯準會利率政策牽動美元利率走勢，這些都對台灣經濟、資本市場會有很大的影響，此外，全球地緣政治也是一大影響變數，金管會未來會持續關切。

彭金隆說，未來一年全球的經濟情勢都會有比較大的波動，不確定性成為常態，因此，在管理資本市場上，也會寄予最高的關注，同時呼籲投資人還是要注意風險，審慎投資。

談及股票市場動能，張振山補充說明，台股 2024 年上漲 28.47%，位居亞洲第一，且日均交易量 4124 億元，亦創下歷史新高，從這些趨勢來看，台灣資本市場動能穩定，不過，川普政策對於台灣的影響，還要持續注意。