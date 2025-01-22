亞昕、新潤對新莊建案「亞昕森中央」工地火警發表聲明並致歉

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 19:01

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對這起火警事故，亞昕指出，位於新北市新莊區富貴路、昌仁路交叉口的「亞昕森中央」建案 22 日凌晨因不明原因發生火災，當時已立即通報消防隊處置，並取得火勢控制，目前火勢已被撲滅，預計可能損失或影響尚在評估中，可能獲得保險理賠之金額尚未確定，

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同時，承攬興建「亞昕森中央」的國原營造則發出四大聲明，包括全力保障安全並對結構修復與安全檢測，受火警波及的範圍，公司將依主管機關指定的安全鑑定報告進行修復作業，並採取更高標準完成結構安全強化措施，確保建案品質符合公司對客戶的承諾。