亞昕、新潤對新莊建案「亞昕森中央」工地火警發表聲明並致歉
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-22 19:01
亞昕 (5213-TW) 位在新北市新莊建案「亞昕森中央」工地，今 (22) 日凌晨因不明原因發生火災。亞昕今天指出，當時已立即通報消防隊處置，並取得火勢控制，目前火勢已被撲滅。也感謝各界的關注與支持，將持續更新進展，確保透明溝通，並以實際行動展現對品質與安全的重視。
對這起火警事故，亞昕指出，位於新北市新莊區富貴路、昌仁路交叉口的「亞昕森中央」建案 22 日凌晨因不明原因發生火災，當時已立即通報消防隊處置，並取得火勢控制，目前火勢已被撲滅，預計可能損失或影響尚在評估中，可能獲得保險理賠之金額尚未確定，
而新潤 (6186-TW) 今天晚間則指出，「亞昕森中央」建案採共同投資興建，投資比例為 18.472%。
同時，承攬興建「亞昕森中央」的國原營造則發出四大聲明，包括全力保障安全並對結構修復與安全檢測，受火警波及的範圍，公司將依主管機關指定的安全鑑定報告進行修復作業，並採取更高標準完成結構安全強化措施，確保建案品質符合公司對客戶的承諾。
國原並強調，「公司致上最深歉意，我們深知此次事故可能影響鄰近居民及已購客戶的信心與日常生活，對此深表歉意。將全力降低影響，並以透明的態度回應外界的疑慮，積極處理後續相關事宜」。且將徹底檢討與持續精進：將全面檢視工程管理流程，對所有建案進行改進，強化安全措施與品質把控。堅守專業與責任，致力於打造安心可靠的建築。
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