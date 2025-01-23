川政多箭齊發波及殖利率走低 野村：全天候債券策略多元布局及靈活調整兼備

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-23 10:52

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川普就任後新政齊發，關稅政策對中國未立刻實施，但對加拿大與墨西哥的 25% 關稅可能自 2 月 1 日起生效，美債殖利率雖在川普就任後進一步走低，但短期內仍較為震盪。野村投信表示，根據 2023 年美停止升息以來的債市表現，當面對利率走勢較波動時，兼顧多元布局以及靈活調整的全天候債券策略，有望掌握債市脈動並提升投資效益，表現更優於集中在單一債種。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，過去投資觀念可能會認為，降息年就是要買長天期公債，但以歐洲與美國皆啟動降息的 2024 年為例，彭博美國 20 年以上公債指數年度報酬率卻是 - 7.98%，同期間彭博美國綜合債券指數則上漲 1.25%。

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仔細拆解美債殖利率各個區間，美國自 2023 年 10 月確定停止升息後直至 2024 年底，利率已經從高點降息 4 碼，美債殖利率整體趨勢雖然向下，但期間內波動劇烈，長天期公債與殖利率敏感度相當高，若將美國 10 年期公債殖利率走勢劃分成上升、下降階段，在殖利率彈升期間，長天期公債跌幅慘重，如果可以順勢操作，轉換到美國綜合債，則可以大幅減輕跌幅，甚至有望逆勢上漲

張繼文進一步補充，在震盪的多頭市場當中，單一債種難闖關到底，因此投資並無單一處方，而是對症下藥，採用更加靈活的投資策略顯得尤為重要，通過多元化債券配置，在合適的時機布局有潛力的債種並順勢操作才是解方。

野村全天候環球債券基金經理人林詩孟指出，自 2023 年 10 月美國停止升息以來，美國 10 年期公債殖利率走勢震盪起伏，主要原因在於美國通膨具有韌性，經濟數據也優於預期，投資人對於聯準會未來利率政策的預期不是過於樂觀，就是轉趨悲觀。