瑞銀：應對不確定性 2025年金價將再創新高
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-15 14:50
隨著市場波動性加劇促使投資人尋求黃金避險，瑞銀 (UBS) 分析師預測，黃金價格預計在 2025 年將會創下新的歷史高點。
瑞銀表示，投資者可能會尋求避險資產，以應對可能出現的股市波動，這將會推升黃金價格。
在 2024 年，黃金價格飆漲了 27%，在 10 月份達到每盎司 2788 美元的歷史高點，並創下了每盎司 2389 美元的年度平均價格紀錄。儘管在川普贏得美國總統大選後，由於投資者紛紛湧入風險較高的資產，導致金價出現回落，但這仍然黃金是自 2020 年以來，表現最強勁的一年。
瑞銀分析師周二 (14 日) 給客戶的報告中預測，近期美元走強和美國公債殖利率上升，可能會在 2025 年上半年對黃金價格造成壓力。強勢美元可能會使外國買家購買黃金的成本更高，而殖利率的上升可能會降低無收益黃金的吸引力。
儘管如此，瑞銀認為，黃金作為投資組合「多元化」工具的需求，以幫助對沖通貨膨脹，應該會「超過」美元和殖利率帶來的阻力。
他們補充說，股票市場的波動期可能會變得更加頻繁，特別是考慮到「投資組合中高度的產業和地區集中度」，以及高昂的股票估值。
分析師寫道：「這些不確定因素表明，官方部門的黃金購買量將會持續強勁，而對利率不敏感的投資領域也會出現多元化需求。」他們預測，到今年年底，黃金價格將會達到每盎司 2850 美元。
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