高盛看川普首日貿易政策：關稅基調更加溫和
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-22 15:37
在川普上任首日發表多項政策後，高盛評論認為，整體貿易基調比預想的溫和。
高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 表示，川普上任首日的貿易聲明「比預期更溫和」，並補充說：「川普對中國的評論明顯不如總統競選期間，甚至不如他當選後最近的評論那麼鷹派。」
Hatzius 表示：「雖然我們認為『普遍關稅』是一個明顯的風險，但他的評論表明，目前它不像我們預期的那麼重要。」
川普在就職演說、勝選集會和橢形辦公室都避免承諾對中國徵收關稅的計畫。他昨天傍晚告訴記者，他將與中國國家主席習近平「會面和通話」。川普似乎正處於與北京進行「交易的藝術」談判階段。
因此，由 Hatzius 領導的分析師團隊表示：「我們將美國對中國進口商品加徵約 20 個百分點關稅的可能性，從 90% 降至 70%，但仍維持其為基本情境。」
以下是高盛對貿易形勢的更多說明：
鑑於昨天總統關於貿易政策的備忘錄中，關於在 4 月 1 日前提出建議的期限，我們假設實施時間在第二季度，但風險傾向於延後實施。我們繼續預計歐盟汽車將面臨關稅，可能性為 55%。儘管川普發表了評論，但我們仍然認為對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅的可能性很低 (20%)。
我們將今年實施普遍關稅的可能性降至 25%。如果川普總統最終實施影響所有國家的關稅，我們認為它更有可能針對「關鍵進口商品」(占美國進口總額的 10-20%) 或其他範圍比川普在競選期間提出的「普遍」關稅更窄的商品。然而，雖然我們認為這是一個風險，但目前我們並沒有將其納入我們的基本情境。
Hatzius 指出，川普就職典禮當天的關稅評論和他關於貿易政策的總統備忘錄「總體上是鴿派的」，但包含了正反兩方面的意外。
分析師們修改了他們對關稅機率的預測：根據川普的評論和備忘錄，Hatzius 認為普遍關稅「短期內不太可能發生」。
他說：「雖然現在還為時過早，但我們將今年實施普遍關稅的可能性降至 25%。」 他還補充說，總統的評論和備忘錄也顯示，計畫中的中國關稅「語氣更溫和」。
然而，高盛稱，川普以突然改變主意而聞名，這使得他有可能突然轉回關注中國。
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