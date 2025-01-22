高盛看川普首日貿易政策：關稅基調更加溫和

鑑於昨天總統關於貿易政策的備忘錄中，關於在 4 月 1 日前提出建議的期限，我們假設實施時間在第二季度，但風險傾向於延後實施。我們繼續預計歐盟汽車將面臨關稅，可能性為 55%。儘管川普發表了評論，但我們仍然認為對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅的可能性很低 (20%)。

我們將今年實施普遍關稅的可能性降至 25%。如果川普總統最終實施影響所有國家的關稅，我們認為它更有可能針對「關鍵進口商品」(占美國進口總額的 10-20%) 或其他範圍比川普在競選期間提出的「普遍」關稅更窄的商品。然而，雖然我們認為這是一個風險，但目前我們並沒有將其納入我們的基本情境。