科技七雄先靠邊 MAGA 7正夯

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 12:26

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近日隨著川普重返白宮，一組新股票——MAGA 7（「讓美國再次偉大」縮寫）吸引交易員關注。這些股票的漲幅顯著，其中一些公司與川普的政策密切相關，其他公司則藉助牛市東風實現快速成長。

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自川普贏得大選以來，行動應用科技公司 AppLovin 的股價上漲了 107.3%。該公司由於廣告推薦引擎 AXON 的成功，市值已達到 1149 億美元。

分析公司 Benchmark 最近將 AppLovin 的評級定為「買入」，目標價為 375 美元，主張該股上漲的關鍵的催化劑包括 AXON 人工智慧技術的持續進步，這不僅能讓該公司擴展到電子商務和聯網電視等新的垂直領域，還可以推動核心廣告業務在行動遊戲領域的大幅成長。總體而言，這些領域將在 2025 年以及之後的時間為 AppLovin 帶來顯著的收入成長和獲利擴張機會。

2. Robinhood Markets (HOOD-US)

在大選日，網紅券商 Robinhood 經歷了有史以來最繁忙的交易時段。自大選以來，其股價飆升了 92.9%，市值從 220.6 億美元增至 425.6 億美元。

瑞穗證券分析師 Dan Dolev 報告寫道，「美國大選結果以及川普隨後提名幾位加密貨幣的支持者擔任內閣職務，推動比特幣飆升至歷史高點。一個對加密貨幣更友好、監管態度不那麼嚴厲的政府可能會加快比特幣的採用速度，我們預計，加密貨幣的用戶將變得更加廣泛，交易活動也將更加活躍。

Dolev 還寫道，「潮水漲起可能只會在短期內托起所有船，但對於尋求獲得加密貨幣順風中長期敞口的投資者來說，我們仍然更看好 Robinhood 而不是 Coinbase。」

作為比特幣的主要買家，MicroStrategy 在川普的加密貨幣友善政策下受益匪淺。自大選以來，該公司股價上漲了 74.1%，市值達 977.3 億美元。 MicroStrategy 一直積極增持比特幣，預計未來將持續成長。

電動車巨頭特斯拉是 MAGA 7 的明星股票，自大選以來，股價上漲了 69.6%，市值達到 1.37 兆美元。特斯拉與川普之間的緊密關係使其成為「川普行情」的受益者。

特斯拉是唯一既屬於科技七雄 (Mag 7) 陣營，也屬於 MAGA 7 陣營的股票。

網路科技公司 Ubiquiti 在過去 12 個月上漲了 224.04%，自大選以來上漲了 56%。分析師對其未來表現持樂觀態度，預計將繼續實現收入成長。

BWS Financial 最近將 Ubiquiti 的目標股價從 385 美元上調至 440 美元，理由是該公司第四財季業績預計將超出預期。

BWS Financial 分析師 Hamed Khorsand 寫道，「Ubiquiti 提供了產品供應情況的具體時間，全年訂單交付率有望提高。Ubiquiti 的自由現金流將有助於減少債務，今年某個時候可能會上調季度股息。 」

6. Coinbase Global (COIN-US)

加密貨幣交易平台 Coinbase 也受惠於川普政府的政策，股價自大選以來上漲了 52.3%，市值為 739.7 億美元。分析師指出，新的監管環境將啟動市場活力。

Raymond Jame 分析師 Patrick O"shaughnessy 寫道，「對 Coinbase 來說，大選後的大環境有所改善，交易量大幅回升，加密貨幣估值大幅成長。新政府已經釋放了創造一個利好加密貨幣的監管環境的信號，再次喚醒了這個市場的動物精神，長期存在的監管壓力顯然已經消除。」

但 O’shaughnessy 預計，Coinbase 將面臨更多來自非加密貨幣本土券商平台的競爭，可能會導致 Coinbase 面臨提高佣金的壓力，因此對其長期盈利能力的看法較為謹慎。

儘管不直接受益於「川普行情」，家居用品零售商 Williams-Sonoma 的股價自 11 月大選以來上漲了 50.4%，市值達到 249.7 億美元。公司專注於恢復成長和提高客戶服務品質的策略取得了成效。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最近把 Williams-Sonoma 的目標股價上調至 170 美元，理由是該公司營收穩定，利潤率持續顯著上升。

總結