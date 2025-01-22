川普取消出生公民權 被美國22州提起訴訟！白宮：法院見

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 10:17

‌



據《美聯社》報導，美國 22 個州周二（21 日）對總統川普企圖終止「出生公民權」的行為提起訴訟，白宮回應稱，已經準備好在法庭相見。

川普周一簽署行政命令，宣布將廢除非法移民或合法臨時居留者在美出生子女的「出生公民權」。這項行政命令適用於行政命令簽署 30 天後在美國境內出生的嬰兒。

‌



依據行政命令的規定，美國官方將不再承認兩類人的美國公民身分：

其一，在此人出生時，其母在美非法居留、其父不是美國公民或合法永久居民；

其二，在此人出生時，其母在美合法臨時居留、其父不是美國公民或合法永久居民。

美國民主黨主政的 18 州檢察長合組聯盟，周二在麻州提起訴訟。相隔不久後，亞利桑那州、俄勒岡州、伊利諾州和華盛頓州組成的團體也在西雅圖另外提出法律挑戰。州總數由此增至 22 個。

民主黨檢察長和移民權利倡導者認為，「出生公民權」的問題是既定法律，「雖然總統有廣泛權力，但他不是國王」。紐澤西州檢察長普拉特金表示：「總統不能大筆一揮，就把第 14 修正案抹去。」