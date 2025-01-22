​川普放話要對歐盟課徵關稅 還威脅俄羅斯

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-22 10:50

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川普重返白宮，新一輪貿易戰的威脅日益凸顯。川普周二（21 日）放話要對歐盟徵收關稅，稱歐盟等國家與美國的貿易失衡令人擔憂。

據《法新社》報導，川普宣誓就職隔天在白宮對記者說，必須糾正歐盟與美國的貿易逆差。川普表示：「歐盟對我國非常非常不好，所以我國要徵收關稅，這是唯一能得到公平的辦法。」

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此前他已經宣布從 2 月 1 日開始，對墨西哥和加拿大加徵新關稅。加拿大總理杜魯道周二表示，如果川普堅持對加拿大徵收關稅， 加拿大會作出「強烈」回應，稱「一切都擺在桌面上」。

杜魯道在記者會上用法語回答記者提問時說：「如果有不公平的關稅，我方將予以堅決回應，我國會維護自身利益。」

此外，川普在談到俄羅斯總統普丁時說：「他應該達成協議。我認為不達成協議就是在毀掉俄羅斯。」

川普的言辭空前嚴肅，重點關注烏克蘭戰爭對俄羅斯造成的經濟損失。

「我認為俄羅斯會有大麻煩，看看俄羅斯的經濟就知道了，看看俄羅斯的通膨率就知道了。」他說道。

川普提到普丁時說：「他的表現不太好。我的意思是，他正在努力…… 這讓他看起來不太好…… 對他來說，我認為結束這場戰爭很好。」

川普表示，他將與普丁會面，正在安排具體細節。「可能很快就會。」他說。

「烏克蘭和俄羅斯的戰爭本不應該開始。」他說道。