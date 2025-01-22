前進南半球！土銀插旗澳洲布里斯本 第9海外據點今開業 下一站東京

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-22 11:26

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為搶攻新南向商機，土地銀行總經理張志堅於日前帶領團隊至澳洲布里斯本視察新分行籌設情形，於今 (22) 日順利開業，推升土地銀行海外據點至 9 個。初期業務將聚焦於法人放款、存款及外匯服務，且同步發展貿易融資等多元金融服務。土銀目前正籌劃下一個海外據點為日本東京分行。

依照經濟部國貿署資料，澳洲為我國前十大貿易夥伴，澳洲出口肉類、農產品至臺灣，我國則出口高科技產品至澳洲，形成雙邊互補互惠的經貿關係，另臺澳雙邊投資金額皆為新臺幣上千億元規模，顯見台澳的經濟往來相當熱絡。

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因應市場需求與商機，土地銀行前向澳洲金融管理署申請設立布里斯本分行，展現開拓國際市場的決心，為深化臺澳長期合作關係奠定基礎。

土地銀行指出，布里斯本分行成立後初期業務將聚焦於法人放款、存款及外匯服務，且同步發展貿易融資等多元金融服務。客戶對象除了台商及華人企業外，亦將拓展至澳洲本地企業及駐澳跨國公司。

未來，土銀布里斯本分行將成為促進台澳經濟與貿易交流的重要橋樑，並為當地企業、外資企業及華人社群提供多元化的金融解決方案，支持客戶在澳洲的業務成長與發展。

土地銀行在國內擁有 148 家分行，海外設有 9 個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行與吉隆坡辦事處，刻正規劃申設東京分行，藉此擴大海外金融版圖，進一步強化土地銀行在國際市場之獲利動能。