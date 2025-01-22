寧德時代去年全年淨利年增上看兩成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-22 00:30

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中國電池巨擘寧德時代 (300750-CN) 周二 (21 日) 公布 2024 年年全財報預告，受惠該公司技術研發能力與產品競爭力持續增強，預估去年全年淨利年增介在 11.1% 至 20.1% 區間，另外營業收入估年減 11.2% 至 8.71%，主因是碳酸鋰電池原物料價格下降，順應調整產品價格導致營業收入減少。

具體來看，寧德時代預估去年全年營業收入區間為人民幣 3,560 億元至 3,660 億元 (以下單位皆同)，比前年同期下滑 11.20% 至 8.71%。儘管公司電池產品銷量有所成長，但由於碳酸鋰等原材料價格下降，公司產品價格相應調整，導致營業收入比去年同期下降。

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獲利方面，該公司預估去年全年歸屬於上市公司股東的淨利區間為 490 億至 530 億元，較前年同期成長 11.1% 至 20.1%。

寧德時代表示，報告期內，公司不斷推動創新，積極推出新產品、新技術，持續深化與客戶的合作關係，在不同市場和應用領域取得良好表現，進而推動業績穩健成長。

值得注意的是，近日全球再生能源和永續城市發展的領導者馬斯達爾宣布選擇寧德時代作為其在阿聯 RTC(Round The Clock) 計畫中的首選電池儲能系統供應商。