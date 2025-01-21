〈外銷訂單〉12月年增20.8%連10紅 去年訂單金額史上第3高 中止連2黑

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 19:10

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經濟部今 (21) 日公布 113 年 12 月外銷訂單達 529.2 億美元，年增 20.8%，寫下連 10 紅；累計 2024 年全年外銷訂單達 5895.4 億美元，相較 2023 年成長 5.1%，終結連續 2 年負成長，並寫下史上第 3 高紀錄。

經濟部指出，因 AI、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵，加上各國積極擴充半導體產能，以及農曆年前客戶備貨效應等影響，使得 12 月的外銷訂單連 10 紅但；但因第 1 季逢農曆春節又是電子業的淡季，在推升外銷訂單的主力產品有衰退狀況下，預估 2025 年 1 月外銷訂單金額會出現月減。

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按貨品別觀察，經濟部表示由於新興科技應用需求強勁，持續推升電子及資訊通 信產品接單成長，分別年增 33.5%、24.3%；光學器材因農曆年前客戶 備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增， 年增 17.7%。

傳統貨品方面，經濟部表示因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增 6.0%；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增 5.5%；基本金屬及化學品則因海外同業低價搶單，分別年減 4.5%、0.6% 。