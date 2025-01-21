〈外銷訂單〉12月年增20.8%連10紅 去年訂單金額史上第3高 中止連2黑
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-21 19:10
經濟部今 (21) 日公布 113 年 12 月外銷訂單達 529.2 億美元，年增 20.8%，寫下連 10 紅；累計 2024 年全年外銷訂單達 5895.4 億美元，相較 2023 年成長 5.1%，終結連續 2 年負成長，並寫下史上第 3 高紀錄。
經濟部指出，因 AI、高效能運算及雲端產業等商機持續發酵，加上各國積極擴充半導體產能，以及農曆年前客戶備貨效應等影響，使得 12 月的外銷訂單連 10 紅但；但因第 1 季逢農曆春節又是電子業的淡季，在推升外銷訂單的主力產品有衰退狀況下，預估 2025 年 1 月外銷訂單金額會出現月減。
按貨品別觀察，經濟部表示由於新興科技應用需求強勁，持續推升電子及資訊通 信產品接單成長，分別年增 33.5%、24.3%；光學器材因農曆年前客戶 備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增， 年增 17.7%。
傳統貨品方面，經濟部表示因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增 6.0%；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增 5.5%；基本金屬及化學品則因海外同業低價搶單，分別年減 4.5%、0.6% 。
展望未來，經濟部分析，除因第 1 季是電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受美國新政府經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，恐抑制外銷接單成長動能，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，對我半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，均有助於延續外銷接單動能。
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