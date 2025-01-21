〈董監事酬勞揭露〉台積電董事均酬僅排第三 5家上市金融擠進前十
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 19:03
證交所今 (21) 日公布 2023 年度上市公司董監酬金支領情形，以平均每位董事酬金 (未加計兼任員工酬金) 排名來看，國巨 (2327-TW) 以 7431.8 萬元蟬聯第一，第二名為中信金 (2891-TW) 7256.9 萬元，超越台積電 (2330-TW) 的 6354.8 萬元，共有 5 家上市金融公司擠進前十名。
根據證交所在公開資訊觀測站公告資訊顯示，2023 年度上市公司平均每位董事酬金排名出現大洗牌，除了前三名外，和泰車 (2207-TW) 3501 萬元躍居第四高，第五、六名則為元大金 (2885-TW) 3401 萬元，凱基金 (2883-TW) 3006.8 萬元。
第七至十名依序為大立光 (3008-TW) 2687.8 萬元、光寶科 (2301-TW) 2645.3 萬元、台中銀 (2812-TW) 2499.4 萬元、台新金 (2887-TW) 2335 萬元。
從產業別來看，2023 年平均董監事酬金前十高的公司，金融業多達 5 家進榜， 電子業共有 4 家，汽車工業 1 家。
然而，平均董監事酬金高的公司，並不代表公司絕對大方，以國巨為例，雖然 2023 年發出董監酬金平均每位領到的金額奪下第一，但董事酬金占稅後損益百分比僅為 3.82%，在上市公司中並非最高，第二名的中信金也僅 0.9%，台積電占比更低至 0.07%。
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