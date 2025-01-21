〈董監事酬勞揭露〉台積電董事均酬僅排第三 5家上市金融擠進前十

證交所今 (21) 日公布 2023 年度上市公司董監酬金支領情形，以平均每位董事酬金 (未加計兼任員工酬金) 排名來看，國巨 ( 2327-TW ) 以 7431.8 萬元蟬聯第一，第二名為中信金 ( 2891-TW ) 7256.9 萬元，超越台積電 ( 2330-TW ) 的 6354.8 萬元，共有 5 家上市金融公司擠進前十名。

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然而，平均董監事酬金高的公司，並不代表公司絕對大方，以國巨為例，雖然 2023 年發出董監酬金平均每位領到的金額奪下第一，但董事酬金占稅後損益百分比僅為 3.82%，在上市公司中並非最高，第二名的中信金也僅 0.9%，台積電占比更低至 0.07%。