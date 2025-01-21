跟著台商前進印度 金管會核准玉山銀申設孟買分行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 19:37

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台商近年逐漸將產線南移，轉向東南亞設廠，金管會今 (21) 日宣布，同意玉山商業銀行向印度主管機關申請設立孟買分行。

金管會表示，玉山銀行考量印度為全球第五大經濟體、人口數世界第一，政治與經濟穩定，內需市場龐大，且因應全球供應鏈遷移趨勢，台商逐步布局印度，因此規劃於印度設立孟買分行，擴大該行國際金融服務，並作為東南亞據點之延伸，完整亞洲布局。

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截至 2024 年 12 月底止，玉山銀行已設有柬埔寨及大陸地區 2 家子行，洛杉磯、香港、新加坡、同奈、雪梨、布里斯本、仰光、東京、福岡等 9 家分行，及河內、胡志明市、曼谷、吉隆坡等 4 家代表人辦事處。