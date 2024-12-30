金價今年上漲近3成 基本金屬表現相形見絀

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-30 15:30

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黃金價格在 2024 年創下本世紀以來最大的年度漲幅之一，上漲了 27%，這得益於美國貨幣寬鬆政策、持續的地緣政治風險以及各國央行的購買潮。

儘管自 11 月美國總統大選川普取得全面勝利以來，金價已有所回落，但 2024 年的漲幅仍超過大多數其他大宗商品。

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與黃金相比，基本金屬的表現喜憂參半，鐵礦砂價格暴跌，鋰的困境則進一步加深。

2024 年，各種金屬的價格表現各異，凸顯出缺乏單一、主導性的驅動因素來引導大宗商品市場的命運，同時也凸顯出基本金屬和貴金屬在來年的表現。

對於 2025 年，投資者關注的焦點是美國貨幣政策的不確定性、川普總統任期內潛在的摩擦以及中國為重振經濟增長所做的努力。

StoneX Group Inc. 分析師 David Scutt 在一份報告中表示，貴金屬的表現「既非凡又無情，這讓它成為 2024 年最大的市場驚喜，」， 「黃金遊戲似乎已經改變了。」

其他金屬的價格表現不佳，很大程度上是因為中國經濟持續放緩。

倫敦金屬交易所六種金屬的 LMEX 指數有望實現溫和的年度漲幅，中國需求疲軟被供應壓力 (尤其是銅和鋅) 的閃現所抵消，這種壓力可能會持續到 2025 年。

由於建築活動疲軟，中國鋼鐵行業 (全球最大) 陷入危機模式，鐵礦砂價格暴跌，而且看不到任何緩解的跡象。 2024 年，新加坡鐵礦砂期貨價格下跌了約 28%。

用於製造電池的鋰有望出現第二次大幅年度下跌，因為持續的全球供應過剩和電動汽車行業的動盪加劇了鋰的困境。