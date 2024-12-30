金價今年上漲近3成 基本金屬表現相形見絀
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-30 15:30
黃金價格在 2024 年創下本世紀以來最大的年度漲幅之一，上漲了 27%，這得益於美國貨幣寬鬆政策、持續的地緣政治風險以及各國央行的購買潮。
儘管自 11 月美國總統大選川普取得全面勝利以來，金價已有所回落，但 2024 年的漲幅仍超過大多數其他大宗商品。
與黃金相比，基本金屬的表現喜憂參半，鐵礦砂價格暴跌，鋰的困境則進一步加深。
2024 年，各種金屬的價格表現各異，凸顯出缺乏單一、主導性的驅動因素來引導大宗商品市場的命運，同時也凸顯出基本金屬和貴金屬在來年的表現。
對於 2025 年，投資者關注的焦點是美國貨幣政策的不確定性、川普總統任期內潛在的摩擦以及中國為重振經濟增長所做的努力。
黃金今年的強勁漲幅可能表明市場動態發生了可能的轉變，因為儘管美元走強且美國公債實際殖利率上升 (這兩者通常都是不利因素)，但金價仍然上漲。
StoneX Group Inc. 分析師 David Scutt 在一份報告中表示，貴金屬的表現「既非凡又無情，這讓它成為 2024 年最大的市場驚喜，」， 「黃金遊戲似乎已經改變了。」
其他金屬的價格表現不佳，很大程度上是因為中國經濟持續放緩。
倫敦金屬交易所六種金屬的 LMEX 指數有望實現溫和的年度漲幅，中國需求疲軟被供應壓力 (尤其是銅和鋅) 的閃現所抵消，這種壓力可能會持續到 2025 年。
由於建築活動疲軟，中國鋼鐵行業 (全球最大) 陷入危機模式，鐵礦砂價格暴跌，而且看不到任何緩解的跡象。 2024 年，新加坡鐵礦砂期貨價格下跌了約 28%。
用於製造電池的鋰有望出現第二次大幅年度下跌，因為持續的全球供應過剩和電動汽車行業的動盪加劇了鋰的困境。
在周一的交易中，現貨黃金的最新價格為每盎司 2622.73 美元，而 10 月份的峰值超過 2790 美元；新加坡鐵礦石期貨價格上漲 2%，至每噸 100.85 美元；倫敦金屬交易所銅價上漲 0.2%，至每噸 9000 美元。
- 最新遺產稅怎麼算？傳承必知重點有哪些？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 傳以色列、真主黨達成停火協議 原油與黃金價格齊挫
- 明年底衝上3000美元！高盛列三大看好理由：金價可再漲11%
- 今年來國際黃金大漲28% 創40次歷史新高 明年金價還會漲嗎？
- 〈貴金屬盤後〉聖誕假期交易清淡 俄再攻烏 避險需求推升金價
下一篇