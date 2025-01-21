機構：蘋果第四季中國銷量大減18.2% 市占退居第三

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-01-21 15:20

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根據研究公司 Counterpoint Research 數據，蘋果 (AAPL-US) 在 2024 年第四季於中國市場的 iPhone 銷量下滑了 18.2%，這是蘋果在美國以外最大市場的一次重大挫折。

Counterpoint Research 發現，蘋果的旗艦手機一年前還是中國最暢銷的手機，如今卻把第一的位置拱手讓給了華為。

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在過去的 3 個月裏，蘋果在全球最大的智慧手機市場上下滑至第 3 位，取得大約六分之一的市場份額。中國市場的下滑，導致 iPhone 在關鍵購物季的全球銷量下滑了 5%。

銷量下滑凸顯出最新一代 iPhone 在中國市場的不均衡開局。iPhone 在中國市場一開始表現強勁，後來動能減弱。新一代設備的與眾不同之處，在於增加了人工智慧升級功能，但在中國，大多數新功能仍然無法使用，因為蘋果正在尋找當地的合作夥伴，來提供設備上和雲端上的人工智慧基礎設施。他們正在與百度和騰訊以及智浦 AI 等初創公司進行談判，但尚未達成協議。

另一方面，華為強勢回歸。Counterpoint 分析師 Mengmeng Zhang 指出，這是自美國禁令實施以來，華為首次恢復領先地位。華為的銷量年增 15.5%，這得益於中端 Nova 13 系列和高端 Mate 70 系列手機的發布。

同時，在經歷了 2024 年大部分時間的增長後，中國整體智慧型手機市場在第四季出現了首次銷量下滑。