大洗牌！2024年陸智慧手機市場迎來復甦 vivo擠下蘋果奪冠華為第二 小米掉出前五

2025-01-17 13:20

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Canalys 周四 (16 日) 公佈去年中國智慧手機市場出貨量數據，隨著華為全面回歸，市場排名較去年有較大變化，而受到華為回歸影響最大的是蘋果(AAPL-US) ，出貨量下跌高達 17%。

數據顯示，vivo 從去年第二升至第一，市佔率 17%，出貨量年增 11% 至 4930 萬支，華為從去年第六升至第二，市佔率 16%，出貨量年增 37% 至 4600 萬支，蘋果從第一降至第三，市佔率 15%，出貨量年減 17% 至 4290 萬支，OPPO 從第三降至第四，市佔率 15%，出貨量年減 3% 至 4270 萬支，榮耀從第四降至第五，市佔率 15%，出貨量年減 3% 至 4220 萬支，小米 (01810-HK) 則被擠出前五強位置。

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事實上，小米在中國的出貨量也有 4200 萬支，市佔率也快到 15%，跟上述大廠的出貨量其實都沒有太大差距。

vivo 不斷推出具有競爭力的新品，如 X 系列和 S 系列等，這些產品在拍照、性能、設計等方面均表現出色，贏得消費者的廣泛認可。同時，vivo 還加大了對 AI 技術的投入，推動 AI 手機普及和應用，進一步提升在市場中的競爭力。

華為則憑藉在技術創新方面的深厚累積，仍保持強勁的成長動能，4600 萬支的出貨量，年增率 37%，彰顯華為在智慧手機市場的強大實力。

OPPO 與榮耀保持穩定，OPPO 近幾年一直在不斷推出具有差異化的新品，如 Find X 系列及 Reno 系列，這些產品在拍照、性能、設計、系統及 AI 等方面均有著出色表現。同時，OPPO 還加大對 IoT 領域的投入，通過推出智慧手表、耳機等智慧設備，建構完整的智慧生態體系，為用戶帶來更便捷的使用體驗，榮耀則以 4220 萬台出貨量的微小差距緊跟 OPPO，展現自身在市場競爭中的穩健實力。

值得一提的是，Canalys 公佈的是手機出貨量數據，即手機廠商將產品銷售給經銷商的數據，而如果按照啟動量來看，即使用者首次啟動並完成產品註冊，產品真正被消費者使用的數據來看，排名又有很大不同。