理財防詐利器！北富銀首創「信託線上簽約」服務 最快1小時開通

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 16:06

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台灣人口老化加速，合理有效的退休理財規劃已成為國人重要課題，加上現今詐騙猖獗，不少高齡長者受騙上當，「信託」成為不可或缺的金融、防詐工具。為提升信託體驗，台北富邦銀行首創「信託線上簽約」服務，若相關簽約資格符合及個人資料齊備，營業時間內最快 1 小時即可完成簽約程序，讓信託服務更加輕鬆簡易。

信託是一種高靈活性的資產管理工具，不僅能依據個人需求約定委託條款，確保資產的安全性，達到風險管控與資產分配等目的，為未來生活的品質提供保障，還可以依委託人需要結合定存、基金或其他投資商品，讓信託資產獲得更高效的運用和管理。

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北富銀財富管理總處總處長吳薏菱說明，當前國人信託滲透度還不高，除了因為對信託仍留有「門檻高、費用高」的既定印象外，傳統信託申辦及使用過程較複雜，通常需多次前往銀行簽署文件，也容易讓客戶望之卻步。

因此，北富銀從產品和服務雙管齊下，一方面推出多種創新親民的信託商品，同步也積極開發「通知、查詢、申請」三階段數位信託服務，透過簡單流暢的服務過程，拉近民眾與信託的距離。

北富銀「信託數位管家」服務目前已提供有「安心知付」及「線上給付申請」等功能，委託人和監護人不僅可即時收到信託帳戶異動通知，利用網路查詢帳戶狀況，還可以線上請領醫療費、看護費等費用，信託監察人亦可線上審核，大幅提高信託使用便利性，增加親友擔任監察人的意願。

本次新推出的「信託線上簽約」，則讓委託人可先在線上簽約，待信託監察人時間允許或欲進行投資時，再到銀行辦理相關約定，透過申辦程序的簡化，協助國人踏出信託的第一步。

此外，詐騙越來越猖獗，許多高齡長者被騙走大半輩子辛苦存下的退休金，身心遭受重大打擊。信託能夠簡單且低成本地保全客戶資產，只要事先約定大筆資金動用規則，詐騙份子就無法輕易得手，是預防高齡詐騙相當簡單實用的工具，建議子女家屬可多利用線上簽約為年長者進行信託規劃，幫助長者提高資產保障，安享無憂晚年。